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"التنسيق بدأ".. تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

07:45 ص الإثنين 17 يونيو 2019
"التنسيق بدأ".. تعرف على أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء التسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، المؤهلة لبعض الكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، يوم ​6 يوليو المقبل، ويستمر حتى السبت 20 يوليو، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وننشر أماكن أداء الاختبارات، طبقًا لوزارة​ التعليم العالي: ​

أولا: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:

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ثانيًا: اختبارات كليات التربية النوعية: -

أ- شعبتي (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:

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ب- شعبة المسرح التربوي:

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ثالثًا: اختبارات كليات الفنون الجميلة:

(شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالآتي:

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4 رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي: -

(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالآتي:

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رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:

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خامسًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات في مقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

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سادسًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

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سابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا

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ثامنًا: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمي:

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تاسعًا: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي):

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عاشرًا: اختبارات الإعلام، وتؤدي الاختبارات كالآتي:

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القدرات اختبارات القدرات الثانوية العامة التعليم العالي فنون جميلة فنون تطبيقية

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