طلب إحاطة في البرلمان بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني

كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني.

وقالت حسونة، إنه مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، أصبح المواطن المصري معرضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمي.

وتابعت: "انتشرت في الآونة الأخيرة أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية، على جروبات صغيرة غير رسمية بمواقع السوشيال ميديا، سواء فيس بوك، أو تويتر، أو واتس آب، وأصبحت أسهل طريقة للبيع والشراء دون ضرائب من جهة البائع، والهروب من زحام الشوارع من جهة المستهلك".

وأكدت حسونة، أن التجارة على مواقع "السوشيال ميديا" أصبحت وسيلة اقتصادية أساسية في مصر، لعرض المنتجات والتسويق لها، بهدف البيع والشراء، حيث أن التجارة على "فيس بوك"، أسهل وأسرع.

ونوهت إلى أن عمليات النصب عبر الإنترنت تتزايد مع عدم وجود قانون منظم للبيع أونلاين، وعدم تسجيل عدد كبير من هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي، وعدم إلزام شركات الشحن بمعرفة بيانات العملاء أو التصرف فيها.

وطالبت البرلمانية بضرورة تدخُّل جهاز حماية المستهلك لإلزام شركات الشحن بتحمُّل مسئولية المنتج المنقول في حال تحصيلها للنقود.​