الوكالة الفرنسية للتنمية: مصر لها دور محوري في تطوير الأوضاع المناخية

كتب- محمد نصار:

قال فابيو جرازي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، إنه لابد من تحقيق تقدم حقيقي في نظامنا البيئي لنكون علي الطريق الصحيح.

وأضاف جزاري، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي، الأحد، أن مصر لها دور محوري في تطوير الأوضاع المناخية في أفريقيا وفِي العالم بشكل عام.

وأوضح مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستهدف بشكل كبير تقليل معدلات التلوث وتحقيق مزيد من التقدم في مجال تحسين جودة الحياة البيئية.

وعبر عن سعادته بالشراكة القوية مع الحكومة المصرية لتحقيق مزيد من النجاحات في مجال تحسين الظروف المناخية.