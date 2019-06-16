تجميع الدرجات غدا.. مصدر بالتعليم يعلن موعد نتيجة أولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خطابًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن موافاة الوزارة بنتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي، التي أداها الطلاب ورقيًا؛ لعدم اكتمال البنية التكنولوجية بمدارسهم.

وشدد حجازي، على ضرورة موافاة الوزارة بنتائج الامتحانات الورقية، عبر البريد الإلكتروني: icdpt@moe.gov.eg، في موعد أقصاه، غدًا الاثنين الموافق 17 يونيو 2019، مع مراعاة استخدام وملء النموذج المرفق والمرسل على البريد الإلكتروني، الخاص بإدارات الإحصاء بكل مديرية.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، خلال الفترة من 19 مايو 2019 إلى 1 يونيو، وأجريت الامتحانات للطلاب إلكترونيًا، من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، باستثناء 500 مدرسة لم تكتمل بنيتها التكنولوجية، أدى طلابها الامتحانات ورقيًا، بالإضافة إلى طلاب المنازل والخدمات، ونزلاء السجون والمستشفيات.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، أمس السبت، صورًا لنتائج زعمت أنها تخص طلاب الخدمات المقيدين بالصف الأول الثانوي، الذين أدوا الامتحانات ورقيًا، بإحدى إدارات محافظة أسيوط.

من جانبه قال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن كل ما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لا علاقة له بالنتيجة الرسمية التي تعلنها الوزارة مركزيًا نظرًا لخصوصية الصف الأول الثانوي هذا العام، مشيرًا إلى انتهاء تصحيح الامتحانات التي أداها الطلاب إلكترونيًا بـ256 مركز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر، في تصريح لمصراوي، أن وزارة التربية والتعليم كانت قد عممت منشورًا على جميع المديريات التعليمية، يوجه بعدم إعلان نتائج الامتحانات الورقية، والانتظار حتى انتهاء تصحيح جميع الامتحانات الإلكترونية والورقية، وإعلان النتيجة لجميع الطلاب في آن واحد.

وتوقع المصدر إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي، نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن جميع مراكز التصحيح انتهت من أعمالها، وتعكف الوزارة حاليًا على تجميع النتائج لإعلانها في صورتها النهائية.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في جميع المواد، لهم حرية اختيار دخول الامتحان الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو.