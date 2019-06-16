وزير النقل: السيسي خطط لمشروعات لم تكن على الأجندة

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد وزير النقل، أن الدولة نفذت بعض المشروعات القومية برعاية وتخطيط من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير في كلمته خلال مؤتمر بناة مصر، إن بعض المشروعات التي نفذتها الدولة لم تكن على الأجندة المشروعات، وتم التخطيط لها من الرئيس السيسي، نظرا للحاجة الملحة والضرورية لها.

وأضاف الوزير، أن من بين هذه المشروعات "إنشاء أنفاق قناة السويس، والمزارع السمكية، وغيرها".

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تتوسع في إنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيتستة في عدة مناطق، منها (6 أكتوبر وسوهاج الجديدة وبني سويف، ....)، مؤكدا أن هذه المشروعات مرتبطة بمناطق صناعية، ويجرى العمل على ربطها بوسائل نقل متعددة "بري ونهري وسكة حديد".

ولفت الوزير إلى أن هذه المشروعات تدخل الخدمة قريبا، لتصب في صالح الاقتصاد المصري، ما يعود بالنفع على الشركات والعمالة المصرية.

وأضاف الوزير، أن الدولة تعمل على تصدير ومساعدة الشركات المصرية، التي شاركت في المشروعات القومية للدولة بكافة المجالات، خلال الفترة الماضية.

تابع: "الدولة تساند وتدعم بعض الشركات التي حصلت على الفرصة في مشروعات انشاء انفاق قناة السويس، وكانت لأول مرة تشارك في مثل هذه المشروعات العملاقة، مضيفا : "قدمنا لها المساعدة والدعم والخبرة لإنجاحها".​