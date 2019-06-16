"مستلمناش من 3 سنين".. "ملاك دار مصر الشروق" يتظاهرون ورئيس الجهاز يرد

كتب- محمد عبدالناصر:

نظم العشرات من ملاك وحدات المرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، وقفة احتجاجية للتنديد بحالة الإهمال التي يعاني منها المشروع، وتأخر الانتهاء من المرحلة الأولى رغم مرور 3 سنوات على مواعيد التسليم.

واتهم السكان جهاز الشروق بعدم الاهتمام بمطالبهم، والاهتمام بالانتهاء من المشروع وفقا للخطط الزمنية المعلنة.

وتعليقا على مطالب حاحزي المرحلة الأولى من مشروع دار مصر، قال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه اجتماعا عقد مع الحاجزين واستمع إلى شكواهم من عدم اكتمال المرافق والخدمات بالمشروع.

وقال الغيطي، لمصراوي الأحد، إن جميع المرافق "مياه وصرف صحي وكهرباء وأسفلت وغاز" متوافرة بالمشروع، ولا صحة لما يقال خلاف ذلك.

وبشأن شكواهم من اختلاف بنود تنسيق الموقع بالمرحلة الـولى عن الثانية، فقد تم إخطارهم بأنه جار اتخاذ إجراءات سحب الأعمال من الشركة المنفذة للموقع العام بالمرحلة الأولى والتي نتج عنها قيام الشركة المنفذه للأعمال بالبدء بتكثيف الأعمال والبدء بالبرجولات.

وتابع: جار حاليا تكليف الشركة المنفذة لتنسيق الموقع للمرحلة الثانية بتنفيذ أعمال الموقع العام للأجزاء التى لم تبدأ بها الشركة الأولى، بعد موافقة السلطة المختصة، وتم التأكيد على انتهاء أعمال تنفيذ العمارات قبل 30 يوليو المقبل، وستتولى إحدى الشركات أعمال الصيانة والنظافة والأمن للكمبوند كاملا. ​