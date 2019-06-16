انطلاق امتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

بدأ صباح الأحد، امتحان الجغرافيا لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، بـ572 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وشهدت لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، تواجدا أمنيا مكثفا من قبل أفراد الشرطة، قبل فتح أبواب اللجان أمام طلاب القسم الأدبي لأداء امتحان الجغرافيا، ويقوم أفراد الأمن الإداري بتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية، وذلك منعا لدخول الطلاب باي أدوات مخالفة.

ويؤدى ما يقرب من 151 ألف طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، التي بدأت في ال25 من مايو الماضي، وتستمر حتى ال29 من يونيو الجاري.