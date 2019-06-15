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    بدء العرض الخاص لفيلم "الممر" بحضور قيادات "مستقبل وطن" وبرلمانيين

    11:56 م السبت 15 يونيو 2019
    بدء العرض الخاص لفيلم "الممر" بحضور قيادات "مستقبل وطن" وبرلمانيين

    فيلم الممر

    كتبت - ميرا إبراهيم:

    بدأ قبل قليل، العرض الخاص لفيلم "الممر"، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بحضور وزير شؤون مجلس النواب، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب.

    ومن المقرر أن يقيم الحزب مؤتمرا، لتكريم أبطال الفيلم، عقب انتهاء العرض.

    فيلم الممر حزب مستقبل وطن مجلس النواب عبد الهادي القصبي ائتلاف دعم مصر
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