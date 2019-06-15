ننشر نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة- صور

كتبت- ياسمين محمد:

تداول عدد من المعلمين نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، الذي أداه الطلاب، الأربعاء الماضي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، بدأ تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية، اليوم السبت.

وتقدم للامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى إجمالي عدد 620 ألفاً و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفاً و383 طالب/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالب/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالب/طالبة.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018/ 2019، اعتبارًا من أمس السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، وبدأه الطلاب بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية.