الإفتاء تفضح مخططات الجماعات الإرهابية في عدد جديد من "insight".. غدًا

كتب- محمود مصطفى:

تصدر دار الإفتاء المصرية، صباح غد السبت، العدد الجديد من مجلة "إنسايت"، التي تصدر باللغة الإنجليزية لفضح مخططات الجماعات الإرهابية.

وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، المتحدث باسم دار الإفتاء المصرية، إن العدد الجديد من مجلة "إنسايت" الذي تصدره الدار صباح غد السبت، يفضح أيدلوجيات العنف والتطرف في فكر جماعة الإخوان.

وأضاف نجم في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن مرصد الفتاوى التكفيرية أصدر هذا العدد الخاص من المجلة في إطار جهود الدار في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، والرد على النشاط التحريضي المكثف لجماعة الإخوان الإرهابية مؤخرًا، وتواصلها مع وسائل الإعلام الأجنبية.