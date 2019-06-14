أكثر الكلمات إنتشاراً

هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

أثناء جولة تفقدية.. وزير النقل يطلب إشعال سيجارة للتأكد من إجراءات الإطفاء

06:15 م الجمعة 14 يونيو 2019
أثناء جولة تفقدية.. وزير النقل يطلب إشعال سيجارة للتأكد من إجراءات الإطفاء

مترو الأنفاق

كتب- إسلام ضيف:

تفقد وزير النقل والمواصلات، محطة مترو استاد القاهرة بالخط الثالث للمترو، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال كأس الأمم الإفريقية السبت بعد المقبل، وعلى هامش تفقده ثلاث محطات جديدة قبيل افتتاحها.

وأجرى الوزير، تجربة لتشغيل معدات الحريق الموجودة بالمحطة، وذلك للتعرف على مدى جاهزيتها، تزامنا مع تشغيل محطات: هارون، ألف مسكن، نادي الشمس.

وطلب الوزير إشعال سيجارة من أحد المتواجدين بالمحطة، للتأكد من عمل حساسات الحرارة المتواجدة بالمحطة.

وطلب وزير النقل من مسؤول الإطفاء بالمحطة دعوته لإجراء تجربة إطفاء حريق مساء عقب انتهاء ساعات التشغيل الخاصة بالمترو.

محطات المترو مترو الأنفاق كأس الأمم الإفريقية الخط الثالث للمترو وزارة النقل

الخبر التالى:

رئيس "النواب" يصل الصين في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان