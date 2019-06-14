أثناء جولة تفقدية.. وزير النقل يطلب إشعال سيجارة للتأكد من إجراءات الإطفاء

كتب- إسلام ضيف:

تفقد وزير النقل والمواصلات، محطة مترو استاد القاهرة بالخط الثالث للمترو، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال كأس الأمم الإفريقية السبت بعد المقبل، وعلى هامش تفقده ثلاث محطات جديدة قبيل افتتاحها.

وأجرى الوزير، تجربة لتشغيل معدات الحريق الموجودة بالمحطة، وذلك للتعرف على مدى جاهزيتها، تزامنا مع تشغيل محطات: هارون، ألف مسكن، نادي الشمس.

وطلب الوزير إشعال سيجارة من أحد المتواجدين بالمحطة، للتأكد من عمل حساسات الحرارة المتواجدة بالمحطة.

وطلب وزير النقل من مسؤول الإطفاء بالمحطة دعوته لإجراء تجربة إطفاء حريق مساء عقب انتهاء ساعات التشغيل الخاصة بالمترو.