لأول مرة.. ماكينات إلكترونية لصرف التذاكر بالمترو (صور)

"ضرائب جديدة وتنسيق حقوق 90%".. الحكومة ترد على 13 شائعة أثارت جدلًا

كتب-إسلام ضيف:

تصوير- مصطفى الشيمي:

تفقد وزير النقل والمواصلات، عصر الجمعة، ثلاث محطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، سيتم افتتاحهم غدًا السبت، هي: هارون، وألف مسكن، ونادي الشمس.

ووّفرت شركة المترو ماكينة إصدار التذاكر الإلكترونية TVM )ticket vending machine) والتي يتم استخدامها لأول مرة بالمترو.

وقال المهندس أحمد عبدالحفيظ، مساعد رئيس شركة المترو، إن ماكينة إصدار التذاكر الإلكترونية وفرتها شركة Thales الفرنسية التي تُصنع بوابات التذاكر بمحطات المترو.

وأوضح عبدالحفيظ لمصراوي، مميزات ماكينة إصدار التذاكر الإلكترونية، لافتًا إلى سهولة استخدامها من قبل المواطنين بشكل إلكتروني كامل.

وأشار مساعد رئيس شركة المترو إلى إمكانية سحب المواطنين ١٠ تذاكر للعملية الواحدة، لافتًا إلى أن الماكينة لا تُخرج بواقي بأكثر من ٩ جنيهات.

ولفت عبدالحفيظ إلى أن الماكينات تم تركيبها بالثلاث محطات الجديدة، وأنه سيتم تعميمها بباقي محطات الخط قريبًا.