"مستقبل وطن" يكرم أبطال وصناع فيلم "الممر" السبت المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، تكريم أبطال عمل وصناع فيلم "الممر"، بأحد دور العرض، السبت المقبل، في القاهرة الجديدة، وبحضور قيادات الحزب، ونوابه، وأعضاء مجلس النواب، والسياسين، ورؤساء تحرير الصحف والإعلامين.

يأتي ذلك في إطار دعم الانتماء الوطني للشباب المصري وحرص الحزب على تعريف الشباب بحلقات مضيئة من تاريخهم العريق والتضحيات التي تم بذلها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

ويناقش فيلم "الممر"، المرحلة الزمنية بدءاً من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولي من حرب الاستنزاف، حيث يجسد ملحمة بطولية من وقائع حقيقة لبطولات الصاعقة المصرية.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتاليف الأغنيات الشاعر أمير طعيمة، من بطولة أحمد عز، وأحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعه، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وهند صبري، وأسماء أبو اليزيد.