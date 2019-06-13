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    "مستقبل وطن" يحجز قاعات عرض سينمائية بالمحافظات لمشاهدة "الممر"

    07:10 م الخميس 13 يونيو 2019
    "مستقبل وطن" يحجز قاعات عرض سينمائية بالمحافظات لمشاهدة "الممر"

    فيلم الممر

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    أعلن حزب مستقبل وطن، حجز عدد من قاعات العرض السينمائى بمحافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، والمنيا"، وذلك أيام 13، و14، و15، يونيو، لأعضاء الحزب بجميع المستويات التنظيمية لمشاهدة فيلم "الممر".

    يأتي ذلك فى إطار اهتمام حزب مستقبل وطن بترسيخ القيم والمبادىء الوطنية لشباب الحزب، ولما يحتويه الفيلم من تجسيد لملحمة بطولية حقيقية للقوات المسلحة والصاعقة المصرية.

    فيلم الممر حزب مستقبل وطن السينما

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