​وزارة التنمية المحلية: رفع مخلفات الطريق بالمعصرة

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت من رفع مخلفات الطريق بمنطقة المعصرة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة 15 مايو.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزير لاحظ خلال زيارته لمدينة 15 مايو ومصنع تدوير المخلفات بالمدينة تواجد بعض المخلفات على جانبي الطريق بمنطقة المعصرة، ووجه الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لسرعة اتخاذ اللازم ورفع المخلفات".