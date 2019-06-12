بالتصوير الجوي.. أحدث فيديو لمشروع "معًا" لتطوير العشوائيات

كتب- إسلام ضيف:

نشر إيهاب حنفي، المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات، اليوم الأربعاء، فيديو يرصد آخر الأعمال التي تم إنجازها بمشروع معًا لتطوير العشوائيات بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة.

وتُنفذ مؤسسة معًا لتطوير العشوائيات وصندوق تطوير المناطق العشوائية 4416 وحدة سكنية بحي السلام لسكان المناطق العشوائية.

وتبلغ إجمالي المساحة المخصصة للمشروع نحو 60 فدانًا، منها 34.7 فدان مخصصة للعمارات، و14.2 فدان مخصصة للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.