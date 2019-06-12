وكيل الأزهر: إعلان نتيجة العينات العشوائية للشهادة الثانوية خلال أيام

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي، تسير بشكل طبيعي ومنتظم دون أية مشاكل تؤثر سلباً على سير الامتحانات، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام شهدت حتى الآن انحصارًا كبيرًا لصفحات الغش الإلكترونية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأوضح "عباس" في بيان اليوم، أن أغلب السلبيات التي وردت إلى غرفة عمليات الامتحانات المركزية بمشيخة الأزهر لم تتجاوز حالات الغش الفردية، وتم التعامل معها من قبل اللجان المشكلة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية؛ لمتابعة أعمال الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وأعلن وكيل الأزهر أن عملية تصحيح العينات العشوائية لجميع المواد التي انقضت جارية، وسوف تعلن نتيجتها خلال اليومين القادمين، مطمئنًا أبنائه الطلاب بأن أي شكوى من صعوبة الامتحانات، سوف تؤخذ في الإعتبار أثناء عملية التصحيح.

ووجه وكيل الأزهر أبناءه الطلاب إلى ضرورة مطالعة نماذج امتحانات البوكليت "التجريبية"، الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، التي أعدها قطاع المعاهد الأزهرية والمنشورة عبر بوابة الأزهرالإلكترونية على الرابط التالي (اضغط هنا)

وأشار إلى أن شكل الورقة الامتحانية لهذا العام يتوافق مع تلك النماذج التجريبية، التي تهدف إلى تعريف الطلاب بالشكل النهائي للامتحانات، والتي تقام بنظام البوكليت للعام الثالث على التوالي.

وناشد وكيل الأزهر أولياء الأمور بتوفير مساحة من الرأي لأبنائهم لاختيار المجالات التخصصية التي تناسب مستوياتهم العلمية، وتخفيف الضغط النفسي على أبنائهم وتوفير مناخ مناسب، بعيدًا عن أجواء التعصب المصحوبة بالمطالبة بالحصول على الدرجة النهائية

يذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم الأدبي بدأ ت يوم الأحد 26/5/2019، وتنتهي يوم الثلاثاء 25/6/2019، كما بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم العلمي يوم السبت 25/5/2019، وتنتهي يوم السبت 29/6/2019، ويشارك فيها 158954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.