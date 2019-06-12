برلماني يشيد بنجاح الشرطة في إسقاط مافيا جرائم الهجرة غير الشرعية

كتب- أحمد علي:

وجه النائب سعيد حساسين، تحية قلبية لوزير الداخلية ولجميع قيادات وصقور وبواسل الشرطة على جهودهم الناجحة في مواجهة قوى الشر والظلام والإرهاب بجانب النجاح في القيام بدورها بكل كفاءة ومهنية وحرفية في مكافحة جميع أنواع الجرائم الأخرى.

وأشاد "حساسين"، في بيان اليوم، بنجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربات أمنية أسقطت عصابات ومافيا الهجرة غير الشرعية ما أدى للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكد أن أجهزة الأمن نجحت في إسقاط اثنين من أخطر العناصر القائمة على تسفير راغبي الهجرة غير الشرعية للخارج مقابل 100 إلى 120 ألف جنيه للفرد الواحد ومارسا نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال تزوير واصطناع المحررات العرفية والرسمية المستخدمة فى عمليات الهجرة. ​