وزيرة الثقافة تكرم الفائزين في بينالي القاهرة الدولي للفنون التشكيلية

كتب- محمد عاطف:

كرمت وزيرة الثقافة، الفائزين بجوائز الدورة الثالثة عشر من بينالي القاهرة الدولي.

وفاز بجوائز بينالي القاهرة كل من؛ العراقي صادق الفراجي، الفنان الكورى كيم هيو شوينج، الفنانة الاسترالية برجيت، الفنان الأردني أيمن يسرى، الفنان المصرى أحمد بدرى، وفاز بالجائزة الكبرى جورس ناردي ماردان.

كما تم تكريم الفنان الفرنسى جيرار جاروست كضيف شرفى للبينالى فى إطار احتفاء وزارة الثقافة بعام مصر- فرنسا 2019.

وفي ختام الاحتفالية أهدى خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم درع قطاع الفنون التشكيلية تقديرا لمجهوداتها ودعمها الدائم لقطاع الفنون التشكيلية.

كانت وزيرة الثقافة افتتحت حفل إعلان أسماء الفائزين بجوائز بينالي القاهرة الدولي للفنون في دورته الـ13، وتبلغ قيمة الجوائز مليون جنيه مصري، على أن تكون جائزة النيل قيمتها 250 ألف جنيه، وخمس جوائز أخرى تقدر قيمة الجائزة الواحدة منها 150 ألف جنيه، في حضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان إيهاب اللبان القوميسير العام للبينالي، ومجموعة كبيرة من فناني مصر والعالم كله.