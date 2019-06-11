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    عبد العال يرفع جلسات البرلمان حتى 22 يونيو لإنهاء الموازنة

    04:36 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    عبد العال يرفع جلسات البرلمان حتى 22 يونيو لإنهاء الموازنة

    رئيس مجلس النواب على عبد العال

    كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

    رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت الموافق 22 يونيو.

    وأكد الدكتور علي عبد العال، أن الجلسات المقبلة، ستشهد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2019/2020.

    وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على مجموعة التشريعات التي تم إرجاءها من جلسات سابقة، وفي مقدمتها مشروع قانون زيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

    وخلال الجلسة، رفض المجلس رفع الحصانة عن رئيس النادي الزمالك، وتأجيل رفع الحصانة عن محمد هاني الحناوي، بعد إعلان حسن النية في سداد الشيك محل القضية.

    ووافق البرلمان على اتفاقيات بالإذن لوزير البترول بالتنقيب عن البترول في عدد من المناطق بالصحراء الغربية.

    علي عبد العال رئيس مجلس النواب الموازنة العامة

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