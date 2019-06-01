"حرارة وشبورة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب- محمود علي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وحسب بيان للهيئة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 37

شبين الكوم 21 36

طنطا 21 35

دمنهور 21 32

الإسكندرية 22 30

بلطيم 21 30

مطروح 20 27

السلوم 19 29

سيوة 23 37

بورسعيد 22 29

دمياط 22 29

الزقازيق 18 37

الاسماعيلية 19 37

السويس 20 36

العريش 18 31

رفح 18 31

رأس سدر 22 36

نخل 16 37

نويبع 28 38

طابا 22 35

كاترين 20 34

الطور 25 32

شرم الشيخ 31 40

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 38

الفيوم 23 38

بني سويف 23 38

المنيا 24 39

أسيوط 25 41

سوهاج 26 42

قنا 27 43

الأقصر 27 44

أسوان 31 45

أبوسمبل 30 42

الوادي الجديد 28 44

شلاتين 27 37

أبو رماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 26 34

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