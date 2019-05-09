المدرسة الروسية بالقاهرة تحتفل بالذكرى الـ 74 للانتصار على النازية

القاهرة- (أ ش أ):

شاركت ناتاليا كيربتشينكو قرينة السفير الروسي بالقاهرة في احتفالية بمناسبة ذكرى 74 على انتصار شعوب الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية بمشاركة جميع المراحل الدراسية للطلاب من المدرسة الروسية بالقاهرة التابعة للسفارة روسيا بالقاهرة.

وذكر بيان وزعه المركز الثقافي الروسي اليوم الخميس أن أولجا فاسيلفنا دينيسوفا مديرة المدرسة الروسية بالقاهرة التي طالبت الأجيال الشابة بعدم نسيان التضحيات الكبرى التي قدمها الأجداد، مؤكدة أنه لولا الانتصار العظيم الذي انقذ الإنسانية من الدمار حيث فقد العالم 50 مليون إنسان في الحرب لما كنا اليوم ننعم بالسلام والاستقرار.

وأشارت دينيسوفا إلى أن نصف ضحايا الحرب كانوا من مواطني الاتحاد السوفيتي والذي وصل إلى 26 مليون فقيد.. مضيفة " سوف نخلدهم عبر الأجيال المختلفة".

وأفاد البيان بأن الاحتفالية بدأت بتقديم عرض فني ضم بعض الأغاني الوطنية الشهيرة التي كانت تُردد في زمن الحرب، ثم عُرض فيلما أرشيفيا عن تفاصيل المأسي التي عاشتها شعوب الاتحاد السوفيتي والمعاناة والحصار والدمار والجوع فضلا عن الإشارة إلى الإرادة الفولاذية للجيش الأحمر والفدائيين المتطوعين في صد العدوان الألماني.

وبدوره، أكد شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية على أهمية نقل هذا التاريخ والبطولات للأجيال الشابة لتحويل الحقائق التاريخية إلى شعلة تنير مستقبل الصغار، وأن ما تفعله روسيا يجب أن تفعله كل الدول التي حققت بطولات شعبية.

واختتمت الاحتفالية بمسيرة الخلود حيث حمل كل طفل صورة بورتريه لجده أو جدته من أبطال الحرب، ومنهم من قُتل خارج الوطن ودُفن في أراضي أوروبا الشرقية أو ألمانيا، ومنهم من عاش طويلا ليرى ثمار النصر العظيم.