وزيرة التضامن تنهي أزمة تبرعات الطبيب محمد صلاح

القاهرة- مصراوي:

أنهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأزمة الخاصة بحساب التبرع للطبيب محمد صلاح عبدالعظيم الصعيدي، والذي تعرض لحادث أليم، إذ أصدرت خطابا للبنك الأهلي المصري بتاريخ 5 مايو، بموافقة الوزارة على الترخيص للطبيب لتخصيص حسابه البنكي لجمع التبرعات لصالحه.

وتضمن القرار أن يكون لوالد الطبيب، حق التعامل على الحساب رقم 4485000856426701015، نيابة عنه على أن يغلق هذا الحساب بنهاية العام أو بانتهاء فترة العلاج أيهما أقرب تقديرا لهذه الظروف الإنسانية.

واعتمدت والي، القرار رقم 172 بتاريخ 7 مايو الجاري، وينص في مادتة الأولي على (تخصيص الحساب رقم 485000856426701015 بالبنك الأهلي بفرع شكري القوتلي بالمحلة، لصالح تغطية نفقات "طبيب أسنان"، وما يلزم له لتوفير العلاج اللازم، إذ تعرض لحادث نتج عنه بتر أطرافه.

وأشار بيان وزارة التضامن إلى أن والي وجهت بسرعة الاتصال بوالد الطبيب محمد صلاح، والعمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات.

وأضاف البيان أن والد الطبيب قدم التماسًا للموافقة على التصرف في المبالغ التي تم جمعها لتغطيه نفقات علاج ابنه، خاصة أن هذه النفقات من المتوقع أن تتخطى قيمة المبالغ التي تم التبرع بها، وتحديد موعد السفر للخارج لبدء العلاج يوم الإثنين 6/5/2019، وسافر الطبيب بالفعل للسفر للعلاج بألمانيا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار رقم "945" لسنة 2019 بالمساهمة في علاج الطبيب المصاب بقيمة (30000 يورو).