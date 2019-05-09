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    وزير القوى العاملة يهنئ محافظ دمياط بالعيد القومي

    05:17 م الخميس 09 مايو 2019
    وزير القوى العاملة يهنئ محافظ دمياط بالعيد القومي

    وزير القوى العاملة محمد سعفان

    كتب- يوسف عفيفي:

    هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، ومواطنيها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

    وقال سعفان، في برقية تهنئة للمحافظ، إنه يوم من أخلد الأيام في ذكرى انتصار شعب دمياط علي الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع، وجلاؤها عن دمياط في الثامن من مايو عام 1250م".

    وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.

    محمد سعفان وزير القوى العاملة محافظ دمياط العيد القومي بدمياط منال عوض

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