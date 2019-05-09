فرج عامر يشيد بتصريحات مبعوث ترامب بشأن سيناء: حسمت الجدل

كتب- أحمد علي:

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب بتصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، بأن سيناء ليست جزءًا من الخطة الأمريكية للسلام، قائلاً: "حسمت الجدل بشأن اعتبار سيناء جزءًا من صفقة القرن".

وأكد عامر في تصريحات صحفية اليوم، أن "سيناء أرض مصرية وستظل وستكون مقبرة للغزاة والطامعين على مر التاريخ خاصة وأرتوت بدماء المصريين في الحرب الخالدة 73 التي استعادت الأرض والكرامة للمصريين".

كان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، جدّد تأكيده أن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام لن تشمل منح أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية للفلسطينيين.

وأعاد جرينبلات، أمس الأربعاء، نشر تغريدة كان قد نفى من خلالها تقارير إعلامية بخصوص هذا الشأن، مُعلّقًا: "للأسف، مازلت أسمع تقاريرًا عن ذلك- ولازالت تغريدتي الأصلية قائمة".

وجاء في تغريدته التي نشرها يوم 19 أبريل الماضي: "ثمة تقارير عن أن خطتنا تتضمن أننا سنمنح قطعة من سيناء بمصر إلى غزة، وهذا كذب! من فضلكم لا تصدقوا أي شيء تقرأونه"، مُعربًا عن صدمته واستيائه من إقدام أشخاص لا يعرفون أي شيء عن الخطة على نشر تقارير مُفبركة وكاذبة في هذا الشأن.