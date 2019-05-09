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    "التعليم" تعلن إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.. السبت المقبل

    03:38 م الخميس 09 مايو 2019
    "التعليم" تعلن إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة.. السبت المقبل

    الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2018- 2019، عبر موقع الوزارة، يوم السبت المقبل.

    وأضافت الوزارة في بيان الخميس، إنها ستوزع الأرقام على المديريات والإدارات التعليمية، لتوزيعها على المدارس، يوم الأحد المقبل، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتسهيل الإجراءات على طلاب الثانوية العامة.

    وشددت الوزارة على أن أرقام جلوس الطلاب توزع على الطلاب دون أي مقابل مادي، وأنه في حالة فقدان الطالب رقم الجلوس الخاص به، يستخرج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيهًا فقط.

    وأضافت أنه "عند استلام الطالب رقم الجلوس من مدرسته يوقع في كشف أمام اسمه، بما يفيد استلامه رقم جلوسه وعلمه بالمواد التي يؤدي فيها الامتحان".

    وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، اعتبارًا من 8 يونيو المقبل.

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