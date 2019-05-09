البابا تواضروس يستقبل كهنة وخدام البحر الأحمر

كتب- إسلام ضيف:

عقد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مجمع كهنة وخدام إيبارشية البحر الأحمر.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها اليوم، إن الاجتماع عُقد بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، وتمت خلاله مناقشة الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية، في ظل نياحة أسقفها، الأنبا ثاوفيلس الذي توفي 12 فبراير الماضي.