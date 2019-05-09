​التراس: ننسق مع وزارة النقل لتطوير وتحديث صناعة السكك الحديدية

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الاستفادة من الخبرات الدُولية في مجال السكك الحديدية، مُشيرا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

جاء هذا خلال استضافته لوفد من شركة بومبارديه العالمية لبحث التعاون والتصنيع المشترك للسكك الحديدية وفقا لأحدث النظم الصناعية الحديثة .

وأكد التراس، أن "هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة النقل من خلال لجنة متابعة مشتركة لتعزيز التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السكك الحديدية ومتابعة أعمال التطوير والتحديث".

من جانبهم أشاد وفد شركة بومبارديه العالمية، بالخبرات والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في مجال السكك الحديدية، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر خاصة في ظل مناخ الاستثمار الآمن الجاذب للإستثمارات.