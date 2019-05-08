"شراء دواء لمرض نادر وقطع غيار للقطارات".. الحكومة توافق على 4 قرارات جديد

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة (سانوفي أفانتس) لشراء عقار (سيرزايم) لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 215 مليون جنيه خلال العام المالي 2018 - 2019، في إطار مساعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما وافق مجلس الوزراء أيضا على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة (بروجرس) الأمريكية (PRL) لعمل عمرة وإصلاح 240 موتور جر طراز (D77-D78) في حدود 10 ملايين دولار تقريباً، والتعاقد على توريد قطع غيار للجرارات لزوم الصيانة الدورية في حدود مبلغ 4 ملايين دولار تقريباً، مع ذات الشركة.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة في التوقيتات المحددة، وخاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يتطلب منها توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن؛ كما وافق على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه من البنوك التجارية، وهو ما يأتى أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.

ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد لشراء الكتب الدراسية التي يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة للمراحل التعليمية المختلفة ولا تملك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها، وذلك في حدود مبلغ مليار جنيه خلال العام الدراسي 2019 - 2020 من خلال الشراكة مع عددٍ من المؤسسات ودور النشر التي تقوم بتأليف وإعداد مناهج مُطورة، استكمالا لمنظومة تطوير المناهج الدراسية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.