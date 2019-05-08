مزعجة.. أول تعليق لـ"خطة البرلمان" على تصريحات وزيري الصحة والتعليم

كتب- أحمد علي:

بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

ووجه الدكتور حسين عيسى رسالة بشأن ما تم تداوله من تصريحات لوزيري التربية والتعليم والصحة خلال اجتماعات اللجنة في اليومين الماضيين، بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش الموازنة العامة للدولة وهي أهم وثيقة يتم مناقشتها لتفعيل للدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب، قائلا: "في برلمانات العالم كله كان السبب الرئيسي في إنشاءها مناقشة الموازنة والحساب الختامي، وكل برلمانات العالم بدأت بلجنتين فقط هما الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة".

وقال رئيس اللجنة، إن أعضاء اللجنة يقومون بدور تاريخي بمنتهى الأمانة والشفافية والإخلاص والمهنية، ولا نبغي سوى الله والوطن والدولة والشعب، وكل من يتحدث ويُصرح هو مسئول عن تصريحاته، والجلسات كانت علنية، وعلى الرغم من نص اللائحة على أن جلسات اللجان النوعية غير علنية إلا بإذن رئيس اللجنة، إلا أننا نُرسى تقاليد برلمانية موجودة منذ سنوات طويلة إن الجلسات علنية بحضور الصحافة والإعلام إلا في حالات معينة تستدعى أن تكون سرية أو مُغلقة.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة إن هناك معايير عالمية في شفافية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأول هذه المعايير هو حضور الصحافة والإعلام، ونقل وجهات النظر المتباينة في إطار ديمقراطي كامل، وتابع: "من حق الشعب أن يعرف كيفية تصرف الحكومة في أمواله، الشعب هو من يمول عجز الموازنة بالودائع، والتصريحات المقلقة والمُزعجة مسئولية من يُصرح وحده، لجنة الخطة والموازنة تعمل بمهنية وحرفية بفضل أعضائها والعمالقة الموجودين فيها".

وطالب عيسى، أن يتحمل كل شخص المسئولية الكاملة عن تصريحاته، قائلا: "أثق تماما في المسئولية المهنية للصحفيين والنواب والحكومة".​