أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

ضبط مليون و400 ألف جنيه بحوزة مسافر للإمارات

03:26 م الجمعة 31 مايو 2019
ضبط مليون و400 ألف جنيه بحوزة مسافر للإمارات

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

ضبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، راكب مسافر على متن طائرة مصر للطيران المتجة إلى مدينة دبي الإماراتية، بعد محاولته تهريب مليون و400 ألف جنيه داخل حقائبه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبهت الخدمة المعنية من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب، في وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب أثناء تواجدها على جهاز كشف الحقائب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مليون و400 ألف جنيه مصري، مخالفًا بذلك قانون النقد المصري.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، بإلغاء سفر الراكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه.​

مطار القاهرة الدولي الإمارات شركة مصر للطيران مدينة دبي

الخبر التالى:

بالصور.. الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان