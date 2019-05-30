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    ​الإفتاء توضح سبب لجوء الشباب لفتاوى الـ"تيك أواي"

    02:59 م الخميس 30 مايو 2019
    ​الإفتاء توضح سبب لجوء الشباب لفتاوى الـ"تيك أواي"

    دار الإفتاء المصرية

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلن مؤشر الإفتاء أن فتاوى الشباب (خاصة الفئات العمرية من 16 وحتى 40 عامًا)، تمثِّل نحو (30%) من جملة الفتاوى المنشورة في العالم، لافتًا إلى أن غالبية الشباب يلجئون لهذه الصفحات وهؤلاء الدعاة نظرًا لأربعة أسباب.

    وأوضح "المؤشر"، في بيان اليوم الخميس، أن "التقارب العمري بين الداعية والشاب المستفتي يمثل بدوره تشابهًا في الجانبين الفكري والاجتماعي، فضلًا عن كسر حاجز الرهبة والخجل من قبل الشاب لطرح تساؤله، بل إن بعض الدعاة يحقق المزيد من التقارب بطرح الأمثلة من حياته الشخصية وتعاملاته اليومية".

    وأضاف أن "السبب الثاني يكمن في وضع صورة مغايرة للصورة النمطية للشيخ، من خلال التساهل واستخدام الألفاظ العامية والعبارات الساخرة".

    وأشارت إلى "سهولة الوصول للداعية وعرض السؤال وفي المقابل سرعة الرد والإجابة، فبعكس وسائل الإعلام المتنوعة، تتميز مواقع التواصل الاجتماعي بسهولة أكبر في إمكانية التواصل مع الدعاة وطرح التساؤلات، كما أن فئة الشباب هم الأكثر اعتمادًا على هذه المواقع والتفاعل معها".

    وعن السبب الرابع، ذكر المؤشر، أن الشباب يسألون عن أدق تفاصيل حياتهم (مثل فتاوى الطهارة) ويستغلون مميزات تلك المواقع في أنها تخفي هوية متابعيهم أو الدخول عليها باسم مستعار، وهذا حفزهم للدخول ليسألوا عما يستجد لهم في حياتهم".

    دار الإفتاء المصرية مواقع التواصل الاجتماعي

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