حدث ليلاً.. فيديو جديد للإرهابي هشام عشماوي.. وحقيقة شكاوى المعتمرين

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

من داخل ليبيا.. فيديو جديد للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله لمصر

أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، لقطات خاصة للإرهابي هشام عشماوي أثناء ترحيله من ليبيا.

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المسماري يكشف مهمة للإرهابي هشام عشماوي في ليبيا

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إن الجيش الوطني سلم مصر إرهابيين آخريين غير هشام عشماوي.

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مرصد الإفتاء: استعادة الإرهابي عشماوي ضربة قاضية للإرهاب العابر للحدود

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن عملية استعادة الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي تعد ضربة قاضية للإرهاب الإقليمي والدولي العابر للحدود الذي لا يعبأ بالتراب الوطني.

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رئيس النواب عن فوز الزمالك بالكونفدرالية: البهجة عمّت كل بيت في مصر

هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نادي الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 9 محافظات بعد اعتمادها رسميًا

يقدم موقع مصراوي، خدمة للقراء، وطلبة الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، نتيجة الفصل الدراسي الثاني في الشهادة الإعدادية في المحافظات.

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بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في الدقهلية بعد اعتمادها رسميًا

كشف الإعلان عن أسماء الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية عن احتلال البنات لغالبية المراكز.

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عضو "العليا للحج": لا توجد شكوى أو افتراش معتمرين بالأراضي المقدسة

أشاد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة بقرار المملكة العربية السعودية تطبيق التأشيرة الإلكترونية.

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بوينج تخطط لإعادة طائرات "بوينج 737 ماكس" إلى الخدمة تدريجيًا

بدأت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" وضع خريطة للخطوات التي تعتزم اتخاذها بهدف إعادة الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس" إلى التشغيل تدريجيا بعد شهور من وقف تشغيلها في مختلف دول العالم نتيجة حوادث سقوطها.

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الانتقالي السوداني: عسكري "مخمور" قتل مواطنة بالخطأ

أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن أحد الأفراد يتبع لواء الدفاع والخدمات كان في حالة سكر، أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي، بشكل عشوائي، خلال مشاجرة بين أفراد الجيش ومواطنين بشارع النيل.

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أقدم حزب معارض في الجزائر يعلن رفضه دعوة قائد الجيش للحوار

رفض حزب جبهة القوى الاشتراكية -أقدم حزب معارض في الجزائر- الحوار الذي دعا إليه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر منذ نهاية فبراير الماضي.

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الإعلان عن صفقة القرن يقترب.. كوشنر يصل إسرائيل قادمًا من الأردن

قبل أيام من الإعلان المتوقع لتفاصيل خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، وصل مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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خامنئي : نرفض التفاوض مع امريكا وصفقة القرن مصيرها الفشل

أكد قائد الثورة الاسلامية علي خامنئي رفضه اجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية، معتبرا ان المفاوضات مع امريكا لافائدة منها و تلحق الضرر بالبلاد، مشددا على ان صفقة القرن مصيرها الى الفشل.

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الحكومة الفنزويلية والمعارضة تفشلان في التوصل لاتفاق في النرويج

أعلنت المعارضة الفنزويلية أمس الأربعاء فشلها في التوصل لاتفاق مع ممثلي الحكومة في المحادثات التي توسطت فيها النرويج.

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