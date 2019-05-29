الأوقاف: ربع مليون جنيه مبيعات معرض كتاب الأعلى للشئون الإسلامية بالحسين

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن معرض كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المقام بساحة مسجد الحسين، حقق مبيعات قدرها ربع مليون جنيه، منذ افتتاحه أول رمضان المبارك، حتى الآن.

وقررت وزارة الأوقاف، إجراء تخفيض على كُتب “بناء الشخصية الوطنية“ و“حماية دور العبادة“ و“الفهم المقاصدي للسنة النبوية“ و“ضلالات الإرهابيين وتفنيدها”، لتكون بـ 50 جنيه فقط بدلا من 170 جنيه بخصم يصل لنحو 70%، للأئمة والواعظات والجمهور .

وقررت وزارة الأوقاف، إجراء تخفيض قدره 30% على جميع إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأخرى للأئمة والواعظات بموجب صورة الكارنيه .