وزير التنمية المحلية يلتقي محافظ الوادي الجديد

كتب- محمد نصار:

استقبل وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، بمقر الوزارة بالدقي، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، استعرض اللقاء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها، فضلًا عن استعراض مقترحات رفع كفاءة الطرق واستغلال الأراضي.

وأشار الوزير، إلى أهمية تنمية مسار الزراعة والإنتاج الحيواني بالمحافظة في ضوء الميزة النسبية والتنافسية التي تتمتع بها في هذا الصدد لاسيما من خلال التركيز على جودة إنتاج التمور بما يعمل على استغلال مقومات النجاح التي تتمتع بها.

كما تناول اللقاء متابعة ملف تقنين الأراضي وإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية لضمان الحفاظ على موارد الدولة، إلى جانب بحث موقف طلاء المنازل بمراكز ومدن المحافظة والطرق الرئيسية بها لإعادة الشكل الحضاري المميز لها، وتوحيد الألوان لكافة واجهات المنازل تنفيذًا لقرارات مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد.