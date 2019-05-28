"صناعة النواب": قرارات جامعة القاهرة لدعم البحث العلمي تفيد مشروعات التنمية

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد فرج عامر، الأهمية القصوى للقرارات التى اتخذها مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بعد تقدم الجامعة في تصنيف Leiden الهولندي للجامعات لعام 2019 بعد فحص 30 ألف جامعة على مستوي العالم طبقا للمعايير الدولية للتصنيف وتم إدراج جامعة القاهرة الأولي على مستوي الجامعات المصرية.

وأشاد عامر، في بيان أصدره اليوم بقرار رئيس جامعة القاهرة، عن زيادة مكافآت النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس المنشورة بحوثهم في المجلات والدوريات العالمية بنسبة 100% بعد ضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي للبحوث العلمية، وزيادة تمويل النشر الدولي بنسبة 100 %.

وأضاف أن مصر بحاجة للبحث العلمي الذي ينفع الناس ويساهم في التنمية المستدامة، إلى جانب تحسين ترتيب الجامعة داخل التصنيفات الدولية المعتمدة.

وقال عامر إن لجنة الصناعة بالبرلمان كانت ولازالت تطالب من الحكومة زيادة ومضاغفة ميزانية البحث العلمى والعمل على الاستفادة من الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى جميع أنحاء البلاد.

وأشاد بجهود الجامعة في المساعدة في ترجمة الأبحاث المستحقة للنشر الدولي من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، والعمل علي تحويل المجلات العلمية بكليات الجامعة إلى مجلات دولية، مشيرًا إلى أن العدد الأول من مجلة جامعة القاهرة الدولية للعلوم الإنسانية جاري طباعته.

وأعرب عامر، عن سعادته الغامرة بموافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بجامعة القاهرة والتي تعد أول كلية للنانو تكنولوجي في مصر وحرص الجامعة على توفير كافة الإمكانات والمقومات اللازمة لإنشائها من بنية تحتية وكوادر بشرية، لبدء الدراسة بها العام الجامعي المقبل.