مايا مرسي تستقبل فتيات مصر المشاركات في دورة العمل العسكري بالإمارات

كتبت : نور العمروسي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، فتيات مصر اللاتي شاركن في الدورة التأسيسية الخاصة لبناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ الأمن والسلام والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرت لمدة 3 أشهر في الفترة من 27 يناير إلى 9 مايو 2019.

وحسب بيان، اليوم، أعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بالفتيات اللاتي شاركن في الدورة التدريبية، مشيرة إلى أن أداؤهن كان مشرفا للغايه، متابعة: "جميعنا فخورون بهن وباجتيازهن الدوره بنجاح وتفوق، واستطعن ترك صورة مشرفة لمصر بين شقيقاتهن العربيات المشاركات في الدورة التدريبية".

ودعت الدكتورة مايا مرسي، الفتيات اللاتي شاركن في الدورة التدريبية للتعرف على الأنشطة والبرامج المختلفة التي ينفذها المجلس في مختلف المجالات لتمكين المرأة، مشيرا إلى عقد اجتماعات دورية معهن للاستفادة من أفكارهن لخدمة قضايا المرأة.

واستمعت الدكتورة مايا مرسي لعرض إلكتروني يتضمن أهم المجالات التي تم تدريبهن عليها، كما استعرضت الفتيات أهم الإنجازات التي حققنها وأبرز التحديات التي واجهتهن خلال الدورة، واللقاءات التي شاركن بها، وأهم ما استفادت منه من هذه الدورة.

وأهدت الفتيات المشاركات بالدورة درعًا للدكتورة مايا مرسي تكريما لها على دعمها لهن وجهودها في مجال تمكين المرأة والنهوض بها بجميع المجالات.

وسلمت الدكتورة مايا مرسي، الفتيات شهادات تكريم من المجلس القومي للمرأة.

يذكر أن 19 فتاة من مصر، شاركن في الدورة التأسيسية الخاصة لبناء وتطوير قدرات المرأة العربية في مجال العمل العسكري وحفظ السلام من أصل 134 فتاة من 7 دول عربية .