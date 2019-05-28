صور- طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الفيزياء إلكترونيًا

كتبت- ياسمين محمد:

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي المقيدون بالمدارس الحكومية من أداء امتحان مادة الفيزياء، خلال الفترة الصباحية التي بدأت في التاسعة صباحًا، وانتهت في العاشرة والنصف.

ونشرت بعض المدارس، عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للطلاب أثناء أدائهم الامتحان إلكترونيًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن 1700 مدرسة ثانوية حكومية على مستوى الجمهورية، مجهزة بالبنية التكنولوجية، تجرى بها الامتحانات إلكترونيًا.

فيما تجرى الامتحانات ورقيًا بنحو 500 مدرسة غير مكتملة البنية التكنولوجية، بالإضافة إلى طلاب: المنازل، الخدمات، السجون، والمستشفيات الذين يؤدون الامتحان ورقيًا خلال الفترة الصباحية.

وتبدأ في الواحدة ظهر اليوم، الفترة المسائية، ويؤدي خلالها الامتحان، طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا، وتستمر حتى الثانية والنصف ظهرًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نجاح منظومة الامتحان الإلكتروني، حيث تمكن 409 آلاف و704 طلاب وطالبة من أداء امتحان الأحياء، كما أدى 427 ألفًا و432 طالبًا وطالبة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وأدى 436 ألفا و106 طلاب امتحان الجغرافيا إلكترونيًا، من خلال أجهزة "التابلت"، خلال الأسبوع الأول من الامتحان.

وتنتهي امتحانات الصف الأول الثانوي، يوم السبت المقبل، الموافق 1 يونيو 2019.