برلماني يشيد بجهود محافظة الشرقية في القضاء على القمامة

كتب- أحمد علي:

أشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل المسئولين بمحافظة الشرقية وعلى رأسهم الدكتور ممدوح غراب، لمعالجة مشكلة القمامة والمقالب العشوائية بمنيا القمح برفع المخلفات ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مشهور، في بيان، اليوم، أن أهالي منيا القمح عانوا لسنوات طويلة من أزمة انتشار القمامة بصورة مريبة بمحيط الأحياء السكنية، تحولها لبيئة ملائمة للحشرات والحيوانات الضالة، بالاضافة الى المشهد غير الحضاري للمدينة، وتعرض المواطنين وخاصة الاطفال للامراض الناتجة عن تراكم القمامة.

وأكد النائب أن حل المشكلة لا يعتمد على المجهودات الحكومية وحدها بل يجب توعية الأهالي بضرورة المحافظة على البيئة، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية للشباب والمجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات.