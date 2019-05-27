  • عاجل:مصدر يكشف تطورات أزمة "القاهرة والناس" وبسمة وهبة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    اليوم.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3800 معتمر إلى السعودية

    11:22 ص الإثنين 27 مايو 2019
    اليوم.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3800 معتمر إلى السعودية

    مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 17 رحلة جوية من مطار القاهرة والأقصر وبرج العرب إلى السعودية لنقل 3800 معتمر لأداء مناسك العمرة .

    وقالت مصادر بالشركة، إن اليوم يشهد تسيير 17 رحلة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، بواقع 10 رحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 2100 معتمر، و7 رحلات من مطاري الأقصر وبرج العرب لنقل 1700 معتمر لأداء مناسك العمرة.

    يذكر أن شركة مصر للطيران تسير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو الماضي وحتى 20 يونيو المقبل .

    مصر للطيران مطار القاهرة السعودية مناسك العمرة

    الخبر التالى:

    "إسكان النواب": التصالح في مخالفات البناء فرصة لتقنين جميع المخالفات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان