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    الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور للتحقيق بنقابة الإعلاميين

    06:36 م الأحد 26 مايو 2019
    الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور للتحقيق بنقابة الإعلاميين

    خالد الغندور

    كتب - مصطفى علي:

    قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة خالد الغندور، مقدم برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، لنقابة الإعلامين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلًا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين بمجلة الأهلي.

    وناقشت لجنتا الشكاوى والرصد، الأحد، التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي بنسبة كبيرة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء المقبل.​

    خالد الغندور نقابة الإعلاميين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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