الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

كتب - مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا الأحد، بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر.

وقال المجلس في قراراه: بعد الاطلاع على القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوصيتي لجنة الشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس، وموافقة المجلس الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠١٩ بمنع بث برنامج شيخ الحارة لمدة مؤقتة لما ارتكبه من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في ١٩ مايو بالخروج عن القيم والاعراف بشكل يحمل تمييزا وخوضا في الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخالفة ميثاق الشرف المهني والاعراف المكتوبة.

وقرر المجلس منع بث البرنامج لمدة شهر، وإلزام الأمين العام والجهات المختصة بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

كانت نقابة الإعلاميين قررت أمس السبت، إيقاف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ لحين تقنين أوضاعها بالنقابة.

