  • عاجل:كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان مجانا؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    رئيس الأركان يشارك قوات الدفاع الجوي تناول الإفطار

    03:54 م الأحد 26 مايو 2019
    رئيس الأركان يشارك قوات الدفاع الجوي تناول الإفطار

    رئيس الأركان يشارك قوات الدفاع الجوي تناول الإفطار

    كتب- محمد عبدالناصر:

    التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوي وشاركهم تناول الإفطار، والذي يأتي استمراراً لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

    وألقى الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصري.

    وبدأ رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمته بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، ثم نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلي الدفاع الجوى لجهودهم المخلصة في حماية وتأمين سماء مصر تحت مختلف الظروف، موجهاً التحية إلى أبطال القوات المسلحة المتواجدين بسيناء وبجميع النقاط الحدودية على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، وأثنى على آدائهم لمهامهم وواجباتهم بتفان وإخلاص فى ظل الظروف الجوية القاسية .

    وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم عدد من مقاتلي قوات الدفاع الجوى تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية.

    61336921_1596246077173035_3755591816771010560_n

    قوات الدفاع الجوي محمد فريد إفطار رمضان القوات المسلحة

    الخبر التالى:

    السيسي يبعث برقيات تهنئة لبعض الدول احتفالًا بيوم استقلالها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان