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    "الإسكان" تقر أسلوب التعامل بمدينة الشيخ زايد.. وتحذف عقارين بالجيزة

    11:55 ص السبت 25 مايو 2019
    "الإسكان" تقر أسلوب التعامل بمدينة الشيخ زايد.. وتحذف عقارين بالجيزة

    مدينة الشيخ زايد

    كتب- أحمد عبدالمنعم:
    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 119، الصادر بتاريخ 25 مايو 2019، قرارين لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

    القرار الأول رقم 324 لسنة 2019، بشأن العمل بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (121) بتاريخ 12 /9 /2018، الذي قرر الموافقة على أسلوب التعامل بمدينة الشيخ زايد مع مقدمى الطلبات للمتعاملين والمثبت عقودهم النهائية مع هيئة مشروعات التنمية الزراعية محافظة الجيزة المنطقة الاستثمارية.

    وحمل القرار الثاني رقم 427 لسنة 2019، بحذف عقارين بحي العمرانية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعماري لمحافظة الجيزة.

    وزارة الإسكان مدينة الشيخ زايد

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