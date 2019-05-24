​غدًا.. طلاب الثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام

كتب - محمود مصطفى:

يبدأ طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، صباح غد السبت، امتحانات نهاية العام بمادتي الفقه والميكانيكا "نظام قديم" و"الديناميكا" نظام حديث، بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، على ضرورة التزام جميع المكلفين بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية بالضوابط المنظِّمة داخل المقارِّ المحددة لهم.

وكلف عباس، رؤساء المناطق الأزهرية بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد؛ لمواجهة أية مستجدات أو مشاكل والعمل على حلها فورًا من خلال التواصل المستمر مع قطاع المعاهد، ومعه على مدار الساعة.

وحث وكيل الأزهر في بيان له، الطلاب على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والالتزامبالقواعد المنظمة لها ومنها الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وقراءة التعليمات في أول صفحة من الورقة الامتحانية "البوكليت"، إضافة إلى المراجعة أكثر من مرة على إجابتهم قبل تسليمها للملاحظين، وعدم الخروج من اللجان قبل انتهاء الوقت المحدد للمادة.

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