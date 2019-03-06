  • عاجل:اختناق 17 تلميذا ومعلما وإخلاء مجمع مدارس بسبب تسرب كلور من محطة مياه بالإسكندرية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    وزير التموين يصدر قرارا بتصفية 3 جمعيات استهلاكية بالسويس

    11:30 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    وزير التموين يصدر قرارا بتصفية 3 جمعيات استهلاكية بالسويس

    الدكتور علي المصيلحي

    كتب- يوسف عفيفي:

    نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 22 لسنة 2019 بشأن حل وتصفية 3 جميعات تعاونية استهلاكية منزلية بمحافظة السويس وهم:

    1ـ الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمحاكم ونيابات السويس ـ قسم الأربعين.

    2ـ الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجمارك السويس.

    3ـ الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمأمورية ضرائب السويس.

    وجاء في المادة الثانية، على الاتحاد الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي.

    ونصت المادة الثالثة، على الإدارة العامة للتعوان الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين متابعة إجراءات التنفيذ.

    ونصت المادة الرابعة، ينشر القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.​

    0

    علي المصيلحي وزارة التموين جمعيات استهلاكية السويس

    الخبر التالى:

    وزير الكهرباء يمثل مصر فى المنتدى التحول نحو التنمية المستدامة في لندن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان