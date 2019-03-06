وزير التموين يصدر قرارا بتصفية 3 جمعيات استهلاكية بالسويس

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 22 لسنة 2019 بشأن حل وتصفية 3 جميعات تعاونية استهلاكية منزلية بمحافظة السويس وهم:

1ـ الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمحاكم ونيابات السويس ـ قسم الأربعين.

2ـ الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجمارك السويس.

3ـ الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمأمورية ضرائب السويس.

وجاء في المادة الثانية، على الاتحاد الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي.

ونصت المادة الثالثة، على الإدارة العامة للتعوان الاستهلاكي بديوان عام وزارة التموين متابعة إجراءات التنفيذ.

ونصت المادة الرابعة، ينشر القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.​