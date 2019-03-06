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    مدبولي يبحث تطوير المؤسسات الصحفية القومية مع رئيس "الوطنية للصحافة"

    01:13 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    مدبولي يبحث تطوير المؤسسات الصحفية القومية مع رئيس "الوطنية للصحافة"

    مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    القاهرة- أ ش أ:

    قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى موضوع زيادة بدل الصحفيين، مضيفًا أن الحكومة سبق أن وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالمؤسسات القومية والحزبية والخاصة ممن هم أعضاء بنقابة الصحفيين منذ أكثر من أسبوع.

    وأضاف المستشار نادر سعد - في تصريحات له مساء أمس- أن الاجتماع الذي عقد، بمجلس الوزراء بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ناقش فقط موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية وخطط تطويرها.

    وأشار المتحدث إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد كلف بعقد اجتماع قريب، يتم فيه عرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.

    مجلس الوزراء نادر سعد المؤسسات الصحفية مصطفى مدبولي كرم جبر

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