أستاذة بالأزهر: انضمام المرأة لهيئة كبار العلماء خطوة جيدة نحو الإصلاح

كتب – محمود مصطفى:

قالت الدكتورة فتحية الحفني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن انضمام المرأة لهيئة كبار العلماء خطوة جيدة نحو الإصلاح، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في الهيئة لم يحدث من قبل.

كان الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، تقدم اليوم، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب، يتيح تمثيل المرأة بنسبة 25% في عضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وأضافت الحنفي في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، الأزهر يخطو خطوات جيدة لإشراك المرأة في جميع الهيئات التابعة له، منذ تولي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مهام منصبه قبل 9 سنوات.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من القضايا الفقهية النسائية في حاجة إلى أن تتصدر لها المرأة، وتوجد الكثير من السيدات يخجلن من توجيه الأٍسئلة إلى الرجال، فضلا عن القضايا الخاصة بالأسرة والأحوال الشخصية، ومن ثم فإن توجد المرأة داخل هيئة كبار العلماء أصبح أمرا ضروريا.