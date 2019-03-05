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    أنيسة حسونة تطالب برد حاسم على التجاوزات التركية بشأن السفارة المصرية

    12:39 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    أنيسة حسونة تطالب برد حاسم على التجاوزات التركية بشأن السفارة المصرية

    النائبة أنيسة عصام حسونة

    كتبت- ميرا إبراهيم:
    طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية بالرد الرسمي والحاسم على التجاوزات التي اقترفتها الحكومة التركية أمام السفارة المصرية هناك، عن طريق دعوة منظمة تتبع الرئيس التركي للاحتجاج أمام السفارة المصرية والهتاف ضد مصر هناك.

    وأكدت النائبة، ضرورة أن تتقدم الحكومة المصرية، بشكوى رسمية ضد هذه التجاوزات، في ظل أنها غير مقبولة وتخالف كافة الأعراف الدبلوماسية المعمول بها دوليا والموقعة من كافة دول العالم.

    وأشارت إلى أن الأمر يعكس استمرار غضب الرئيس التركي من الدولة المصرية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الدولة في قمة الدول العربية الأوروبية وفرض السيطرة على حقول الغاز في البحر المتوسط.

    أنيسة حسونة تركيا السفارة المصرية مجلس النواب

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