حدث ليلًا| إعلان موعد منع تداول الطيور "الحية".. و21 مرشحا لرئاسة الجزائر

(مصراوي):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

- مصحوبة برعد وبرق ورياح.. أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة

تعرضت القاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة، صاحبتها رياح شديدة ورعد وبرق.

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- شوقي: التعليم لم يعد يعتمد على التلقين وتدريب المعلمين مستمر طوال العام

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تدريب المدرسين يستمر على مدار العام وليس مجرد مرة واحدة فحسب لجميع المراحل المختلفة فى التعليم، موضحًا أن أن كل مجموعة معلمين لها تدريب مفصل خاصة بها بالإضافة إلى التدريب الشامل للجميع مثل تغيير السلوكيات نفسها واستخدام أنشطة أكثر ولم يعد التعليم تلقينيا.

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- نائب وزير الزراعة تُعلن موعد منع تداول الطيور "الحية"

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الموعد النهائي لمنع تداول الطيور "حية"، لافتةً إلى أن "مصر بها مجازر للدواجن على أعلى مستوى في الشرق الأوسط".

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- مواجهة الكلاب الضالة ومليارات السكة الحديد.. ماذا حدث في البرلمان الاثنين؟

عقدت لجنتا النقل والمواصلات والإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين، أمس الاثنين، لبحث حادث جرار السكة الحديد، وانتشار الكلاب الضالة.

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- "ده هيودينا في داهية".. أديب معلقًا على عدم وجود عقوبة فصل في الوظائف الحكومية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مكتب النائب العام يوافي الرأي العام المصري بكل جديد عن تحقيقات حادث قطار محطة مصر، موضحًا أن نائب وزير النقل قد أكد أمام مجلس النواب أن قطاع النقل ليس به عقوبة الفصل لمن يخطئ.

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- "خليها تصدي" تتحدى: أسعار السيارات هتنزل 15%.. ووكيل: "مفيش.. المولد خلص"

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملات المقاطعة التي دشنت خلال الفترة الماضية تحت عنوان (خليها تصدي - زيرو جمارك)؛ لم تؤثر على سوق السيارات في مصر بشكل كبير كما أشيع، وأن كانت قد أحدثت نوعًا من التنافسية بين الوكلاء داخل السوق المصري.

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- نقل البرلمان: 64 مليار جنيه خسائر مرفق السكك الحديدية

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه بحلول منتصف عام 2020 سيشعر المواطن بتحسن كبير في السكك الحديدية وذلك بعد دخول 10 جرارات جديدة للخدمة خلال 6 أشهر وتطوير المزلقانات للحد من العنصر البشري.

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- "إسكان النواب": يجب على المالك إخطار الشرطة بمعلومات عن المستأجرين

قال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون تقنين الشقق المفروشة والإيجار، إنه يجب إجبار المالك بمراقبة المستأجر في استخدام الوحدة السكنية في الاستعمال محل التعاقد، ومراقبة هذا النشاط والغرض من الاستئجار المتفق عليه، حيث يجب إخطار الشرطة في حالة تغيير النشاط داخل الشقة السكنية.

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- المجلس الدستوري: 21 مرشحا لانتخابات الرئاسة في الجزائر

كشف المجلس الدستوري في الجزائر، أن 21 مرشحا تقدموا بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.

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- الرئيس السوداني: السلام البند الأول في كل خطط وبرامج الدولة

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن السلام ظل البند الأول في كل خطط وبرامج الدولة لإيمانها بأن الحرب هي العدو للتنمية والاستقرار.

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- اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي تفتح تحقيقا حول الدائرة المحيطة بـ"ترامب"

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحقيقًا جديدًا واسعًا في الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلاه دونالد جونيور وإيريك، وصهره جاريد كوشنر.

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- رئيسة مجلس الخزانة في كندا تعلن استقالتها من الحكومة

تقدمت رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت، أمس الاثنين، باستقالتها من مجلس الوزراء الفيدرالي برئاسة جستن ترودو، قائلة إنها فقدت الثقة في طريقة تعامل الحكومة بفضيحة "إس إن سي - لافالان" السياسية.

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ترامب: لم أناقش إلغاء مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية مع كيم جونج أون

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه لم يناقش إلغاء المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أثناء لقائهما في هانوي الأسبوع الماضي، في دفاع عن قراره بإلغاء المناورات.

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